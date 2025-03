Maniago (Pordenone), trafitto da scheggia incandescente: morto operaio 22enne

L'operaio aveva appena riavviato l'impianto per la produzione quotidiana quando è stato colpito dalla scheggia. Lo stampo sul quale si stava lavorando, a temperature altissime, è andato distrutto e una scheggia ha investito l'operaio. Non è ancora chiaro se è accaduto per un malfunzionamento della macchina oppure per una manovra sbagliata.