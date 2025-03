Quattro morti sulle strade nel Salernitano e nella Bergamasca: due gravi incidenti, tre i feriti

Nel sinistro di Roccadaspide (Salerno) il tragico bilancio è di due morti e un ferito. Due automobili si sono scontrate, per cause ancora da accertare, sulla statale 166 degli Alburni, in località Fonte. In seguito all'impatto violentissimo un giovane di 25 anni è morto sul colpo mentre l'amico che era con lei, 24 anni, è stato estratto dalle lamiere in gravissime condizioni e ricoverato all'ospedale di Battipaglia, dove nella notte è deceduto.