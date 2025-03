Milano, bus travolge e uccide motociclista: autista indagato per omicidio stradale

Secondo una prima ricostruzione il pullman percorreva via Padova in direzione periferia, quando ha svoltato a sinistra per immettersi in uno svincolo e, sembrerebbe, ha tagliato la strada alla moto che proveniva in senso opposto lungo la stessa strada. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale che ha indagato il conducente della navetta per omicidio stradale.