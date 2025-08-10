Ischia, il sindaco di Forio ferma l’evento di Rita De Crescenzo: "No al trash"

Figura discussa e seguita, Rita De Crescenzo è spesso al centro di dibattiti pubblici. Nata e cresciuta a Napoli, ha raggiunto la notorietà sui social grazie a video in diretta, sketch e performance dal tono ironico e irriverente, diventando un fenomeno virale con quasi due milioni di follower su TikTok. In passato ha fatto parlare di sé per iniziative e dirette che hanno diviso l’opinione pubblica, come l’invito a "invadere" la località sciistica di Roccaraso o l’ingresso negli uffici della Regione Campania insieme ad altri influencer. Episodi che, per i detrattori, rappresentano provocazioni, mentre per i sostenitori sono espressioni di libertà e spettacolo. L’ultimo stop di Forio si inserisce in questa scia di controversie, confermando quanto il personaggio resti polarizzante e capace di attirare attenzione mediatica a ogni sua mossa.