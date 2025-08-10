Ischia, il sindaco di Forio ferma l’evento di Rita De Crescenzo: "No al trash"

Il primo cittadino Stani Verde blocca lo spettacolo della tiktoker napoletana previsto il 13 agosto in una sala bingo. "Non è censura, ma tutela dell'immagine del paese: Forio punta a eventi di qualità"
A pochi giorni dall'appuntamento, il sindaco di Forio (Ischia), Stani Verde, ha deciso di stoppare l'evento della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, previsto per il 13 agosto in una sala bingo del paese. La decisione, comunicata al gestore dell'attività, è stata motivata con la necessità di proteggere l'immagine turistica della località, orientata verso manifestazioni culturali e di qualità. "Non è censura né scelta personale – ha spiegato il primo cittadino – ma un'azione per difendere un'identità che abbiamo costruito negli anni, fatta di bellezza autentica, storia e cultura". L'annullamento ha provocato la reazione immediata della tiktoker, che sui social ha accusato il sindaco di "vergogna" e promesso di tornare sulla vicenda davanti alle telecamere.
Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Dispari, il sindaco avrebbe espresso chiaramente la propria contrarietà all'evento, invitando il gestore della sala bingo a rinunciare. "Digli che il sindaco non vuole" sarebbe stata la frase, riferita da fonti vicine all'amministrazione, che ha sancito lo stop. Stani Verde ha ribadito che la scelta non è legata a questioni personali, ma a una precisa linea politica per il turismo locale: "Forio non è solo una località balneare, ma un patrimonio culturale e storico. Non apriamo le porte a tutto".
La reazione della tiktoker non si è fatta attendere. Con quasi due milioni di follower, Rita De Crescenzo ha pubblicato un video su TikTok in cui attacca direttamente il sindaco, chiedendo di spiegare chi avrebbe fatto pressioni per cancellare l'appuntamento. Nel filmato, la performer parla di "vergogna" e lancia un messaggio polemico, accompagnato dalla promessa di affrontare la questione in televisione a settembre. Le sue parole, pronunciate con il tono diretto che l'ha resa nota, hanno alimentato immediatamente il dibattito online. Intanto la tiktoker e l'intera famiglia sono ugualmente sbarcati a Ischia per le vacanze e festeggiare il compleanno della performer.
Negli ultimi anni, l'amministrazione comunale di Forio ha puntato su un'offerta turistica che valorizza cultura, tradizione e paesaggio. Manifestazioni come "7 chilometri di tramonto", "La dolce vita a Forio" e le rassegne alla "Colombaia" sono diventate simboli di un approccio che privilegia eventi eleganti e sostenibili. "Abbiamo investito molto per creare un'immagine di qualità – ha sottolineato Verde – e non possiamo avallare iniziative che rischiano di comprometterla con spettacoli percepiti come urlati, effimeri e trash".
Figura discussa e seguita, Rita De Crescenzo è spesso al centro di dibattiti pubblici. Nata e cresciuta a Napoli, ha raggiunto la notorietà sui social grazie a video in diretta, sketch e performance dal tono ironico e irriverente, diventando un fenomeno virale con quasi due milioni di follower su TikTok. In passato ha fatto parlare di sé per iniziative e dirette che hanno diviso l’opinione pubblica, come l’invito a "invadere" la località sciistica di Roccaraso o l’ingresso negli uffici della Regione Campania insieme ad altri influencer. Episodi che, per i detrattori, rappresentano provocazioni, mentre per i sostenitori sono espressioni di libertà e spettacolo. L’ultimo stop di Forio si inserisce in questa scia di controversie, confermando quanto il personaggio resti polarizzante e capace di attirare attenzione mediatica a ogni sua mossa.
