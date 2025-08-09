Logo Tgcom24
Politica
Napoli, il ritorno della tiktoker Rita De Crescenzo tra le polemiche

Un nuovo video social finisce nella bufera: c'è l'inno di Mameli e un set... speciale

di Emanuela Vernetti
09 Ago 2025 - 20:50
01:25 

Dai balletti social a quelli istituzionali. L'ultimo video della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo scuote la politica. Il motivetto stavolta è l'inno di Mameli. Il set, l'ufficio del consigliere regionale Pasquale di Fenza, del gruppo di Azione. Proprio qui, l'influencer da record, seduta in poltrona, dietro di lei sventola il tricolore e arringa una folla immaginaria, quella dei suoi milioni di follower che spera, forse, si traducano in consensi. Una discesa in campo in salsa trash, che proprio non è piaciuta al leader di Azione Carlo Calenda, il quale ha deciso di espellere con effetto immediato il consigliere Di Fenza.

