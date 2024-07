Ischia, tre inservienti intossicati dopo aver mangiato caramelle dei turisti

Poco prima - secondo la loro ricostruzione - mentre erano impegnati nella camera di un albergo occupata da una coppia di turisti statunitensi a Forio, si sarebbero fatti ingolosire dalla presenza di alcune caramelle gommose alla frutta, molto note negli Stati Uniti- Così ne avrebbero mangiata qualcuna. Dopo pochi minuti i tre sarebbero stati colti da forti giramenti di testa e da uno stato confusionale e quindi ricoverati in osservazione breve intensiva per disintossicazione, non in pericolo di vita.