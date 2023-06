Morto a due anni a Longarone, la procura: Nicolò Feltrin ucciso da un'overdose di cannabis

La relazione presentata dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, con la tossicologa di Medicina legale di Padova Donata Favretto, scrive il "Corriere del Veneto", fa ipotizzare che la droga sia stata somministrata al piccolo per farlo dormire: un'eventualità legata anche al passato di tossicodipendenza della madre. Nicolò inoltre era stato esposto a svariate droghe nei giorni precedenti alla tragedia: eroina, cocaina e metadone. Un mix che si sarebbe quindi rivelato fatale per un bambino di neanche tre anni.

Nessun precedente

Non esistono precedenti di un caso del genere. E infatti gli accertamenti e gli esami hanno richiesto ben undici mesi di tempo per eseguire una relazione ad hoc. La droga era stata ritrovata nella camera di Nicolò in una tazzina, dove c'era un pezzo di sostanza resinosa del peso di 1,2 grammi. Ma altre sostanze stupefacenti erano state rintracciate nell'abitazione, in particolare nella camera dei genitori del bimbo.