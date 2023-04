Singapore, uomo giustiziato per il traffico di un chilo di cannabis

La condanna nel 2018

L'uomo, 46 anni, era stato condannato nel 2018 per "favoreggiamento nel traffico di più di un chilogrammo di cannabis". La notizia della morte di Suppiah ha innescato una dura reazione da parte di diverse organizzazioni per i diritti civili che chiedevano da tempo un alleggerimento della sentenza, in un frangente in cui altri Paesi asiatici hanno adottato un approccio meno drastico nei confronti dei reati legati alle droghe leggere. Le leggi in vigore a Singapore contro i reati di droga sono tra le più rigide al mondo.