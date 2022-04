Singapore, giustiziato disabile mentale nonostante proteste

Leggi Anche Usa, un detenuto nel braccio della morte ha scelto il plotone di esecuzione

Il ritardo cognitivo dell'uomo -

L'esecuzione della pena capitale è arrivata dopo che era caduto nel vuoto anche un ultimo tentativo di ricorso presentato dalla madre dell'uomo e la mobilitazione di diverse personalità internazionali, così come le perizie che avevano riscontrato nel 34enne un ritardo cognitivo, con un quoziente intellettivo di appena 69.

Proprio sulla base di tale perizia, i legali del 34enne si erano opposti all'esecuzione della condanna, proibita in tali circostanza del diritto umanitario internazionale. Già il mese scorso, però, una corte di Singapore aveva respinto un appello presentato dalle autorità della Malesia contro la condanna a morte di Dharmalingam.

La mobilitazione internazionale -

Negli anni il caso aveva attirato l'attenzione della politica malese, in favore della commutazione della condanna a morte si è espresso tra gli altri il primo ministro malese Ismail Sabri Yaakob, ma anche istituzioni come le Nazioni Unite e l'Unione europea, nonché personalità in vista come il miliardario britannico Richard Branson.

Potrebbe interessarti anche: