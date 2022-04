Texas, mamma di 14 figli verso la pena di morte ma ha le prove a favore | Amnesty: "Salvatela"

Melissa Lucio, 52enne di origini messicane, verrà giustiziata il 27 aprile con un'iniezione letale, nel carcere di Gatesville, in Texas.

La donna, madre di 14 figli, rischia di morire per un crimine che non ha commesso, stando a molte prove riferite dai media Usa e oggetto di un documentario ("The State of Texas vs Melissa"). Negli ultimi giorni la sua famiglia e gli attivisti hanno moltiplicato gli appelli per fermare la sua esecuzione. Lucio, unica donna ispanica nel braccio della morte in Texas, è stata condannata con l'accusa di aver ucciso nel 2007 la figlia Mariah, di 2 anni, nella contea di Cameron. Sul sito web di Amnesty si può firmare l'appello per fermare il boia. Anche Kim Kardashian, con altri vip, chiede la grazia.