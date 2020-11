Usa, "salvata" dal Covid Lisa Montgomery: esecuzione rimandata perché i suoi avvocati hanno il virus

L’esecuzione federale di Lisa Montgomery, la prima donna degli Stati Uniti a passare per le mani del boia da oltre 60 anni, è stata è stata rinviata al 12 gennaio a causa del Covid. I due difensori d’ufficio della donna hanno infatti contratto il virus. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il giudice federale ha concesso un rinvio per permettere ai legali di riprendersi e presentare una richiesta di clemenza in favore della donna.