Iran, impiccato Alireza Akbari: accusato di essere una spia britannica

Le accuse

Secondo una recente dichiarazione del ministero dell'Intelligence iraniano, il 61enne Akbari era stato arrestato nel marzo 2019 con l'accusa di "corruzione sulla terra e di aver agito per minare la sicurezza dell'Iran all'interno e all'esterno del Paese attraverso il trasferimento di informazioni al servizio di intelligence britannico, SIS (MI6), grazie al suo accesso a istituti sensibili". In particolare era accusato di aver passato informazioni sullo scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh, che avrebbero portato al suo assassinio nel novembre 2020. Teheran ritiene che sia stato Israele a ordinare l'omicidio. Il regime di Teheran ha anche mandato in onda un video sottoposto a editing di Akbari con una confessione che gli attivisti hanno definito come ottenuta con coercizione.