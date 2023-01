Iran, proteste davanti a carcere contro esecuzione manifestanti

In Iran un gran numero di persone si è radunato davanti alla prigione di Rajaeishahr, nella città di Karaj, dopo notizie della probabile esecuzione di due giovani manifestanti condannati a morte per aver preso parte alle proteste in corso in Iran.

In un video pubblicato online, le persone gridano "ogni manifestante che viene ucciso, migliaia lo sostituiranno" e "la nostra patria non sarà salvata, a meno che i mullah non muoiano". Nei video si sentono rumori di spari da parte della polizia.