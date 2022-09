Iran: portava male il velo, 22enne morta dopo l'arresto

I fatti -

picchiata e uccisa

Kasra,

Gli agenti della polizia morale l'avrebbero prelevata mentre era per strada nella Capitale iraniana e portata in commissariato perché non indossava il velo in maniera consona. Ma in base a quanto alcuni testimoni hanno riferito a diversi media iraniani indipendenti, la giovane sarebbe statadagli agenti. Così, per le ferite riportate, sarebbe morta poco dopo all'ospedale didove la gente ha iniziato subito a radunarsi in segno di solidarietà e protesta.

La versione delle autorità

-

La polizia nega le accuse dicendo che Amini ha "improvvisamente avuto un problema cardiaco ed è stata immediatamente portata in ospedale".

Amnesty International -

arrestata in modo arbitrario

Ebrahim Raisi

aprire un'inchiesta

Secondo la sezione iraniana di Amnesty International, la ragazza "è statadalla polizia della moralità" e ci sono accuse rispetto a presunte torture durante la detenzione. Il presidente iraniano dell'associazione, come fa sapere il governo di Teheran, ha chiesto al ministero dell'Interno disulla morte della ragazza.

La solidarietà sui social -

Per giorni il nome della vittima, Mahsa Amini, è stato il primo in tendenza su Twitter. E molti utenti si sono schierati dalla parte della giovane in segno di solidarietà e protesta condividendo foto e video sul social network.