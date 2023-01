Iran, da Berlino a Londra fino a Roma: manifestazioni in 80 città del mondo a sostegno delle proteste

Continuano le proteste in Iran - Continuano, intanto, le manifestazioni in Iran. Numerose persone sono scese in piazza domenica in varie città, da Teheran a Karaj, ma anche a Najafabad e a Bandar Anzali, urlando slogan contro le Guardie rivoluzionarie: "Voi siete l'Isis in Iran", hanno scandito i dimostranti. Gli attivisti del gruppo 1500Tasvir hanno pubblicato diversi video dove si vedono alcuni studenti di diverse università di Teheran e di altre città che cantano slogan antigovernativi e danno il loro sostegno alle proteste.