Iran, il calciatore-simbolo Taremi: "La giustizia non si fa con il cappio"

"Abbiamo tanti criminali in carcere, il cui processo dura diversi anni. Ma poiché questi giovani oppressi provengono da famiglie deboli, li giustizierete per tre capi d'accusa? Quando è troppo è troppo", ha aggiunto il calciatore, uno - se non il - dei bomber più noti del Paese.

Quando i giocatori dell'Iran non avevano cantano l'inno alla prima partita dei mondiali per protesta contro il regime - Taremi aveva già fatto un gesto significativo contro il regime, quando, insieme ai compagni di squadra della nazionale, si rifiutò di cantare l'inno iraniano prima della prima partita del mondiale. I giocatori iniziarono poi a cantarlo dal secondo match.

Studenti in piazza in varie città, slogan contro il regime - Numerose persone sono scese in piazza oggi in varie città dell'Iran, da Teheran a Karaj, ma anche a Najafabad e a Bandar Anzali, urlando slogan contro le Guardie rivoluzionarie: "Voi siete l'Isis in Iran", hanno scandito i dimostranti. Gli attivisti del gruppo 1500Tasvir hanno pubblicato diversi video dove si vedono alcuni studenti di universitari di Teheran e di altre città che cantano slogan antigovernativi e danno il loro sostegno alle proteste.

"Giuriamo sul sangue dei nostri amici che resisteremo fino alla fine", hanno urlato i dimostranti chiedendo il rilascio dei loro compagni. Nella maggior parte delle università i manifestanti sono stati "accolti" dalle guardie universitarie in borghese che li hanno attaccati. I video mostrano anche giovani che installano striscioni per rendere omaggio ai 176 passeggeri e membri dell'equipaggio uccisi quando il loro aereo fu abbattuto dalle Guardie Rivoluzionarie vicino a Teheran l'8 gennaio 2020. Ma anche cartelli che ricordano le ultime due impiccagioni avvenute sabato e legate alle proteste. In alcune città, i negozianti hanno scioperato.



Manifestazioni in 80 città del mondo a sostegno delle proteste - Manifestazioni di protesta oggi in 80 città del mondo per commemorare le vittime della repressione in Iran ma anche l'anniversario dell'abbattimento del volo PS752 della Ukraine International Airlines con a bordo 176 persone decollato da Teheran e colpito da un'unità di difesa aerea delle Guardie della rivoluzione iraniana (Ircg). A Brisbane, in Australia un gruppo di iraniani ha tenuto una manifestazione a sostegno delle proteste scatenate a metà settembre dopo la morte di Mahsa Amini. Corteo anche a Londra. "Smettetela di sostenere il governo dei mullah", hanno scandito i dimostranti nel centro della capitale britannica.