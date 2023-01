Iran, oltre cento manifestanti rischiano l'esecuzione: anche minorenni

Inoltre la Ong con sede a Oslo, in Norvegia, sottolinea come il numero delle persone a potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello registrato. Le autorità di Teheran eserciterebbero pressioni sulle famiglie dei condannati: questo il motivo per cui alcuni nomi non sarebbero stati resi noti.

Intanto non sarebbe ancora stata eseguita la condanna a morte di due manifestanti, il 22enne Mohammad Ghobadlou e il 19enne Mohammad Boroughani, accusati rispettivamente di aver ucciso un agente di polizia e di aver incendiato il palazzo di una prefettura. I familiari dei condannati, si erano radunati davanti al carcere di Rajaeishahr a Karaj dopo che si era diffusa la notizia del trasferimento dei due manifestanti in isolamento prima dell'impiccagione. La Magistratura iraniana ha invece dichiarato che la pena è stata sospesa per "procedimenti legali incompleti".

"Teheran sta usando la pena di morte per punire chi manifesta contro il governo e per incutere timore nella popolazione iraniana e reprimere il dissenso", ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani.