L'Ue convoca l'ambasciatore dell'Iran: "Fermare subito le esecuzioni"

L'Ue convoca l'ambasciatore dell'Iran.

Il Segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino, ha chiamato l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran presso l'Ue, Hossein Dehghani, per ribadire la "forte costernazione" per l'esecuzione, il 7 gennaio, di Mohammad Mehdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini. I due erano stati arrestati e condannati a morte in relazione alle proteste in corso nel Paese.