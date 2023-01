Iran, Papa: "Manifestanti chiedono rispetto dignità, basta pena morte"

Papa Francesco si è detto preoccupato per la situazione in Iran.

"Il diritto alla vita - ha sottolineato - è minacciato laddove si continua a praticare la pena di morte, come sta accadendo in questi giorni in Iran, in seguito alle recenti manifestazioni, che chiedono maggiore rispetto per la dignità delle donne". Il Pontefice ha poi aggiunto: "La pena di morte non può essere utilizzata per una presunta giustizia di Stato".