Ischia, la vita di Eleonora spezzata da quell'ondata di fango che l'ha separata dal marito

Non è stato immediato il riconoscimento di Eleonora, c'è voluto tempo prima di ricostruire l'identità dell'unico corpo senza vita estratto dai soccorritori dal fango. Alla fine si è capito che fosse quello di Eleonora Sirabella, giovane di Casamicciola che era stata data per dispersa insieme al marito, Salvatore Impagliazzo. Dell'uomo ancora nessuna traccia. Il ritrovamento del cadavere della moglie è avvenuto sabato pomeriggio in piazza Maio, sarebbe stato trascinato fino a lì per un centinaio di metri dal fango che prima avrebbe inghiottito la loro abitazione.

Eleonora lavorava come commessa, abitava in una delle palazzine maggiormente danneggiate dalla frana ma riconoscere i connotati del suo viso era praticamente impossibile. "Mi hanno mostrato la borsa per vedere se la riconoscevo. Il volto no, mi hanno detto che non proprio era il caso di farmelo vedere", racconta il parroco di Casamicciola, don Gino Ballirano al quotidiano La Repubblica. Il sacerdote è stato un punto di riferimento per i soccorritori, aiutandoli a verificare i nomi dei dispersi.