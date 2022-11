Frana Ischia, Piantedosi: "Ricerche continuano, troppi territori fragili"

Continuano a Ischia le ricerche delle persone disperse nella frana che sabato a Casamicciola ha travolto auto e abitazioni, uccidendo una donna di 31 anni.

Lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Ci sarà tempo - ha aggiunto - per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. E' indispensabile impegnarsi per mettere in sicurezza i nostri territori e in questa direzione dovremo investire tenendo conto delle tante fragilità e vulnerabilità".