"Stia zitto": insulti al docente che lo sgrida, avviata procedura disciplinare per l'ex deputato Iovino

Iovino, intervenendo a Radioclub91, ha fornito la sua versione. "È stata una strumentalizzazione. Sicuramente le espressioni vanno condannate, a me dispiace per i termini che ho utilizzato. Vorrei solo che venisse in qualche modo compreso che il professore mi ha inseguito, raggiunto e rincorso con fare aggressivo", ha spiegato. "Condanniamo con fermezza l'episodio avvenuto all'Università di Salerno, dove il professor Gennaro Avallone è stato gravemente insultato da uno studente, per altro ex deputato, mentre chiedeva il silenzio per proseguire la lezione" sostiene Antonio D'Alessio, deputato di Azione.