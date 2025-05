Mantovana sopravvissuta a una rapina in Kenya perdona il suo aggressore: insultata sui social

La rapina - La violenta rapina si è verificata la notte tra il 14 e il 15 dicembre. "Ero andata con un altro ospite del villaggio in discoteca, a piedi. Al ritorno, a poche centinaia di metri dalla struttura, in una strada buia, ci aspettavano tre malintenzionati a bordo di un motorino, impugnando tre macheti arrugginiti. Erano i marinai che, al mattino, avevano accompagnato me e il mio compagno in una gita in barca. Ho detto subito che avrei dato loro tutto quello che avevo, ma uno di loro, con i rasta biondi, mi ha tagliato il marsupio, ferendomi la mano; mi ha strappato un braccialetto d'oro; poi, sempre mentre ero a terra, mi ha puntato il machete al basso ventre e, si è girato verso il capo banda, come a chiedere l'autorizzazione per infilzarmi. Lui ha fatto cenno di no", racconta Colosini, come riporta l'edizione online di Brescia del Corriere della Sera.