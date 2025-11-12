Insultò giornalista di "Fuori dal Coro", si dimette il commissario alle baraccopoli Falco

Si è dimesso il Commissario straordinario alle baraccopoli Maurizio Falco, che nei giorni scorsi era stato al centro di polemiche per aver insultato la giornalista Costanza Tosi della trasmissione Fuori dal Coro di Rete4. "A seguito delle recenti polemiche che hanno coinvolto la mia persona nell'esercizio dell'incarico di Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura - ha scritto Falco in una nota - ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone".