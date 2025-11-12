Insultò giornalista di "Fuori dal Coro", si dimette il commissario alle baraccopoli Falco

Una decisione, ha spiegato, assunta per "garantire la massima serenità e continuità ai progetti"
© Ansa
Si è dimesso il Commissario straordinario alle baraccopoli Maurizio Falco, che nei giorni scorsi era stato al centro di polemiche per aver insultato la giornalista Costanza Tosi della trasmissione Fuori dal Coro di Rete4. "A seguito delle recenti polemiche che hanno coinvolto la mia persona nell'esercizio dell'incarico di Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura - ha scritto Falco in una nota - ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone".
"La decisione - prosegue la nota - è stata assunta nell'esclusivo interesse di garantire la massima serenità e continuità nella fase attuativa dei dodici progetti previsti nell'ambito della Misura affidata alla Struttura commissariale da traguardare entro agosto 2026, evitando che qualsiasi elemento esterno possa anche solo potenzialmente condizionarne il corretto svolgimento. Desidero ringraziare l'Amministrazione per il sostegno e la collaborazione assicurati in questi mesi".