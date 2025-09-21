Presunte prenotazioni fantasma, Guerra (Asl Cuneo) a "Fuori dal Coro": "Nessun trucchetto, è un meccanismo per superare un vincolo tecnico"

Ai microfoni di Fuori dal Coro, la replica di Giuseppe Guerra, direttore generale dell'Asl Cuneo 1. "Il nostro è un meccanismo per superare un vincolo tecnico del sistema informatico di inserimento in lista d'attesa. Non è un trucchetto. Dieci giorni d'attesa vuol dire che io devo fare una prestazione in classe B entro dieci giorni, per legge […]. Questa data iniziale è quella che voi chiamate farlocca, ma non è farlocca, per un motivo tecnico e legale, che è la data che dice quando un paziente è stato inserito. Poi, c'è l'erogazione. Quello che importa è che non è cambiata la data: è l'erogazione sull'inizio, e quindi la data è perfettamente rispettata", ha detto. "Quella roba lì, la Regione ce l'ha sanzionata. Non sanzionata. Ci ha detto: 'Voglio fare degli accertamenti'. Ha stoppato tutto", ha ammesso Guerra.