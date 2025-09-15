Trentino Alto Adige, ai consiglieri regionali arrivano oltre 13mila euro di "bonus di fine estate"

È l'effetto di una serie di provvedimenti con i quali i consiglieri dal 2022 si sono progressivamente aumentati l'indennità, cioè lo stipendio, compresi arretrati e adeguamento Istat. Si parla di 13.400 euro per il 2024, più mille euro al mese da gennaio 2025, e per chi è in Regione da qualche anno più 20mila euro per gli arretrati del 2022 e del 2023. Così i rappresentanti della Regione autonoma a statuto speciale sarebbero arrivati a intascare oltre 11.500 euro lordi al mese.