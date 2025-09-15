Calabria, 20mila euro per fine mandato agli ex consiglieri alla Regione: "Non è un privilegio"

A "Fuori dal Coro" le parole degli ex consiglieri regionali Domenico Bevacqua e Domenico Tallini
© Da video
"Non è un privilegio". Così l'ex consigliere calabrese Domenico Bevacqua risponde alle domande di "Fuori dal Coro" relative alle forme di vitalizio e indennità varie che avrebbe incassato dopo la fine del suo mandato al Consiglio regionale della Calabria. Il politico locale, già capogruppo del Pd, avrebbe versato 51 euro ogni mese per 4 anni. Pagando dunque poco più di 2mila euro, quindi, si sarebbe messo in tasca dieci volte tanto al termine delle sue attività: circa 20mila euro.
"Il vitalizio è un privilegio e io adesso non prenderò nulla di vitalizio", ribadisce Bevacqua incalzato dal giornalista Francesco Leone. Ma quando il cronista fa notare che, in realtà, ha tutte le carte in regola per poter ricevere la nuova pensione prevista dalla legge della Calabria - una sottospecie di vitalizio - si difende: "Ma tu versi delle quote...". Secondo la legge regionale, infatti, sarebbe prevista per alcuni consiglieri una sorta di "pensioncina" a fronte di una trattenuta minima. In 5 anni, quindi, chi fa politica in Consiglio potrebbe maturare una pensione di circa 980 euro al mese.
C'è anche chi gode di un doppio bonus per aver lasciato il palazzo regionale e lo rivendica apertamente. È il caso di Domenico Tallini, che riceverebbe un vitalizio da oltre 6mila euro mensili, a cui si somma un'indennità di oltre mille euro. Il totale sarebbe un gruzzoletto di 7.115 euro al mese, cioè più di 85mila euro l’anno. "Io penso una cosa - dice l'ex presidente del Consiglio regionale della Calabria a "Fuori dal Coro" - che uno che si dedica per una vita a fare politica io altro che un vitalizio, gli darei due, tre vitalizi". "Per quello che io ho dato alla politica e quindi al servizio degli altri - conclude - per me è anche poco".
Commenti (0)