Calabria, 20mila euro per fine mandato agli ex consiglieri alla Regione: "Non è un privilegio"

C'è anche chi gode di un doppio bonus per aver lasciato il palazzo regionale e lo rivendica apertamente. È il caso di Domenico Tallini, che riceverebbe un vitalizio da oltre 6mila euro mensili, a cui si somma un'indennità di oltre mille euro. Il totale sarebbe un gruzzoletto di 7.115 euro al mese, cioè più di 85mila euro l’anno. "Io penso una cosa - dice l'ex presidente del Consiglio regionale della Calabria a "Fuori dal Coro" - che uno che si dedica per una vita a fare politica io altro che un vitalizio, gli darei due, tre vitalizi". "Per quello che io ho dato alla politica e quindi al servizio degli altri - conclude - per me è anche poco".