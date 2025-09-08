Logo Tgcom24
Politica
PRESENTATO RICORSO

Calabria, Lucano dichiarato incandidabile: escluso da liste Avs

08 Set 2025 - 22:21
© IPA

Le commissioni elettorale dei Tribunali di Reggio Calabria e Costanza hanno dichiarato Domenico "Mimmo" Lucano incandidabile e lo ha depennato dalla lista di Avs per le prossime regionali in Calabria. L'europarlamentare e sindaco di Riace era candidato nelle circoscrizioni sud e nord ma per via della legge Severino non potrà partecipare alla tornata elettorale a causa della condanna a 18 mesi per falso nel processo "Xenia". I suoi legali, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta hanno presentato ricorso alle Corti d'appello di Reggio Calabria e Catanzaro chiedendo il reinserimento di Lucano nella lista. 

