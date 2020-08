A 67 anni arriva il posto fisso, ma lei è già in pensione: "Mi sento presa in giro"

"Ma si rende conto? Ho avuto il ruolo quando ero già in pensione" - nelle parole della professoressa Paola Fortunati si percepisce tutta la sua amarezza per un sistema scolastico che non funziona. Sessantasette anni, di cui venti di precariato e due concorsi vinti, Paola si è vista arrivare una mail dall'ufficio reclutamento di Massa Carrara: "Siamo lieti di annunciarle la nomina in ruolo" - ovvero il posto fisso nell'istituto dove per anni è stata una precaria. Lei che ha dato una vita per la scuola non ha ricevuto altrettanto e ora si sente presa in giro.

"Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera" - in realtà i posti che sono stati assegnati in queste settimane dovevano essere dati lo scorso anno ma così non è stato. Conseguenza? Oltre alla delusione personale c'è anche una questione economica perché la prof avrebbe ottenuto una meritata qualifica e un trattamento pensionistico differente.

Un danno da "perdita di chance" questa la questione che fa più riflettere. Avere tutte le carte in regola per i riconoscimenti dovuti dopo anni di sacrificio e poi non riuscire a ottenerli per un sistema che non funziona, non è facile da accettare. "C'è una grande differenza tra la legge scritta e quella applicata dagli uomini" - direbbe ora ai suoi ragazzi la professoressa di diritto - "per me si è trasformata in un paradosso, ma il mio è solo uno dei tanti casi di un sistema che purtroppo non funziona".