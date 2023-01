Incidenti stradali: carambola di auto travolge e uccide pedone 16enne | Da Iseo a Napoli: morti 3 giovani in poche ore

Un 16enne, Federico Doga , è stato travolto e ucciso nella serata di sabato, intorno alle 21, da due auto in una carambola avvenuta a Iseo, in provincia di Brescia, mentre stava passeggiando. La giovane vittima non è sopravvissuta al tremendo doppio impatto avvenuto nella centralissima via Roma, chiusa poi al traffico per i rilievi delle forze dell'ordine. Nel Napoletano , nella notte, hanno perso la vita due ventenni. Uno era a bordo di uno scooter che si è scontrato frontalmente con una Panda; la 21enne, invece, al volante della sua auto, si è schiantata contro un muro. La ragazza è spirata in ospedale, illesa l'amica che era con lei.

Incidenti stradali: la tragedia di Iseo vede vittima un pedone 16enne Contro l'adolescente di Comezzano Cizzago, che passeggiava nel centro di Iseo (Brescia), sono finite una Fiat Punto e una Bmw, che si sono poi scontrate nei pressi della stazione, sulla traversa "otto" di via Roma, via principale di Iseo e già teatro di numerosi incidenti mortali.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo, che forse aveva deciso di attraversare la strada all'improvviso, è stato urtato violentemente dalla Fiat Punto, che lo ha sbalzato sulla corsia opposta, dove sopraggiungeva la Bmw su cui viaggiavano tre donne e una bambina di 10 anni, che lo ha investito. Le due vetture si sono poi scontrate fra loro.

Illesi, ma sotto shock, automobilisti e passeggeri delle auto coinvolte. Altri pedoni sono rimasti feriti, ma lievemente. L'identità del ragazzo, morto sul colpo, è stata confermata dai genitori.

Partecipa al dolore della famiglia di Federico Doga l'istituto d'Istruzione Superiore Lorenzo Gigli di Rovato, dove il 16enne frequentava il terzo anno del liceo economico-sociale

Due ventenni morti nel Napoletano Nel primo incidente mortale, avvenuto intorno all'una al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all'altezza dell'istituto Pontano. Coinvolti uno scooter e una Panda. Nello scontro frontale il 20enne, dello Sri Lanka, che guidava lo scooter è morto sul colpo. Per il passeggero della stessa nazionalità, di 18 anni, immediato ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause. Il conducente della Panda, un ventenne, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Una ragazza di 21 anni è morta nella notte all'ospedale di Sarno (Salerno) in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale a Ottaviano (Napoli), dopo che la Fiat 500 sulla quale si trovava, per motivi da accertare, è finita violentemente contro un muro in via Ferrovie dello Stato. La passeggera che era con lei, sua coetanea, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano.