Roma, scooter contro un autocarro: morti due 18enni

Grave incidente stradale a Roma.

Due 18enni sono morti sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella. Secondo la ricostruzione, i giovani, che erano a bordo di uno scooter, si sono scontrati con un autocarro. Uno dei due sarebbe deceduto sul colpo, mentre l'altro ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato già in gravissime condizioni all'ospedale Tor Vergata. Ricoverato anche l'autista dell'autocarro, che non sarebbe in pericolo di vita.