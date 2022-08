Schianto con 3 morti: alcol oltre limiti, arrestata 24enne

Il suo tasso alcolemico rilevato dopo lo schianto costato la vita a tre persone la scorsa notte a Pinarella di Cervia, sul litorale Ravennate, è risultato essere circa il doppio di quello consentito per mettersi al volante.

Per questo motivo per la giovane alla guida della Mercedes 180 - una 24enne della provincia di Brescia - è scattato l'arresto su disposizione del pm di turno Cristina D'Aniello per omicidio plurimo stradale e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza.