Latina, investito sulle strisce pedonali da un'auto che viaggiava ad alta velocità: muore 11enne

Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un'auto che viaggiava ad alta velocità.

È accaduto venerdì sera a Terracina , in provincia di Latina . Come riporta Il Messaggero, alla guida del mezzo c'era un 18enne di Fondi, il quale è stato sottoposto ai test per alcol e droga. I risultati non sono ancora noti.