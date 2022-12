Treviso, fuori strada in auto per un pirata: è illeso ma viene ucciso da un'altra vettura

A Zero Branco (Treviso) un pirata della strada ha causato un tamponamento che ha portato alla morte di un 44enne.

Nello scontro l'uomo era finito con l'auto in un fossato, riuscendo a salvarsi e a tornare in strada, dove però è stato investito da un'altra auto, che stava percorrendo la strada in maniera regolare. L'automobilista del primo tragico incidente è fuggito subito dopo lo scontro, ma è stato rintracciato ore dopo dalle forze dell'ordine. Si tratta di un uomo di 30 anni, risultato alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche.