Incidente sulla A1, morta anche la mamma della piccola Summer

La famiglia viaggiava su una Panda, in direzione nord, quando per cause in corso di accertamento, forse per un guasto, l'auto si è bloccata in corsia di marcia. Più auto che la seguivano sono riuscite a scansarla, non così un camion che ha violentemente tamponato la vettura. Per estrarre gli occupanti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania, la moglie Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, di Lima (Perù), e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, sono morti sul colpo. Trasportate con l'elisoccorso in ospedale a Firenze, in gravissime condizioni, Silvana Visconti, che era alla guida della Panda, e la figlia Summer. Per la bambina poi mercoledì alle 18 è stato dichiarato il decesso al termine dell'accertamento di morte cerebrale. Due giorni dopo, la morte della madre. Il Tir era guidato da un 56enne di origini moldave, che è indagato per omicidio stradale.