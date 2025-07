Incidente sulla A1, Summer non ce l'ha fatta: è morta la bimba di 4 anni ricoverata al Meyer di Firenze

La Fiat Panda coinvolta nell'incidente era un modello ibrido, omologato per quattro persone. A bordo, però, al momento dello schianto, viaggiavano in cinque. Secondo quanto trapelato dalle indagini, non sarebbe stato rinvenuto alcun seggiolino per bambini, dispositivo obbligatorio per la sicurezza dei minori. Resta quindi da chiarire se la piccola Summer fosse correttamente assicurata al momento dell'impatto. I resti dell'auto sono stati fortemente compromessi: la parte posteriore è andata completamente distrutta, così come parte del frontale. Gli agenti stanno eseguendo rilievi tecnici approfonditi su quanto resta della vettura.