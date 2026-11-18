Sull'automobile viaggiavano cinque persone: alla guida la madre della ragazzina, 54 anni, accanto a lei la nonna di 76 anni e sui sedili posteriori, oltre alla dodicenne, anche due amiche di 12 e 11 anni. Delle due ragazzine ferite una è ricoverata in rianimazione, l'altra è fuori pericolo. Anche la madre e la nonna della 12enne hanno riportato diverse fratture.