Incidente in A1 vicino a Bologna: 12enne muore due giorni dopo, alla guida la madre in permesso dai domiciliari
Lo schianto domenica tra Casalecchio di Reno e Valsamoggia: un camper ha tamponato l'auto in cui viaggiava con la madre, la nonna e altre due minori. Indagato l'autista del mezzo
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Una bambina di 12 anni di Ambrogio di Copparo (Ferrara), è morta dopo due giorni di agonia all'ospedale Maggiore di Bologna a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto domenica 15 novembre in A1 tra Casalecchio di Reno e Valsamoggia. Viaggiava in auto con la madre, la nonna e due amichette, quando il mezzo è stato tamponato da un camper. Lo riportano diversi quotidiani locali, Nuova Ferrara, Resto del Carlino, Corriere di Bologna.
L'incidente in A1 e i soccorsi
Sull'automobile viaggiavano cinque persone: alla guida la madre della ragazzina, 54 anni, accanto a lei la nonna di 76 anni e sui sedili posteriori, oltre alla dodicenne, anche due amiche di 12 e 11 anni. Delle due ragazzine ferite una è ricoverata in rianimazione, l'altra è fuori pericolo. Anche la madre e la nonna della 12enne hanno riportato diverse fratture.
Indagato l'autista del camper
In seguito all'incidente, la Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il conducente del camper, un uomo di 74 anni. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia stradale.
La madre era in permesso
La madre della giovane vittima era stata condannata in via definitiva a 12 anni per l'omicidio del compagno 39enne, avvenuto nel giugno 2017. Dopo un periodo trascorso in carcere aveva ottenuto la detenzione domiciliare nel gennaio del 2022 proprio per occuparsi della figlia minore. Domenica la donna usufruiva di un permesso che le aveva consentito di trascorrere alcune ore fuori casa con la famiglia.