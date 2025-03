Inchiesta urbanistica a Milano, si dimette l'assessore alla Casa Bardelli

L'assessore alla Casa del Comune di Milano, Guido Bardelli, ha presentato le sue dimissioni in seguito a quanto emerso dalle inchieste della Procura del capoluogo lombardo sull'urbanistica. E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Marino, secondo cui Bardelli ha incontrato il sindaco Giuseppe Sala per esporgli la sua decisione. Il sindaco, continua la nota, "valuterà le alternative possibili al fine di non interrompere il percorso tracciato sul piano Casa". Bardelli spiegherà i motivi della sua decisione al Consiglio comunale alla riunione di lunedì 10 marzo.