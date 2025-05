Inchiesta ultrà, Ferdico e Simoncini confessano l'omicidio Boiocchi

Marco Ferdico e Pietro Andrea Simoncini hanno confessato l'omicidio dell'ex capo ultrà dell'Inter Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022. Ferdico, in carcere da settembre 2024 e a processo per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e vari reati, avrebbe ammesso di aver preso parte all'organizzazione del delitto in un interrogatorio con la Procura di Milano. Simoncini ha detto al pm di aver guidato la moto da cui sono stati sparati 5 colpi contro Boiocchi.