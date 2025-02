Incendio in un palazzo a Milano, 16 persone in ospedale: una è grave

Incendio in un palazzo di cinque piani in zona Giambellino, a Milano, nella serata di giovedì. Sedici persone sono finite in ospedale: una di loro, grave, è ricoverata all'ospedale Niguarda. Lo stabile, 15 appartamenti, si trova in via Fatima. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e sei ambulanze.