Reggio Emilia, grosso incendio in un'azienda di lavorazione delle carni

Un grosso incendio è scoppiato nella notte all'Inalca di Reggio Emilia, azienda leader nella lavorazione delle carni. Oltre 40 i vigili del fuoco al lavoro, con squadre giunte in rinforzo dai comandi di Parma e Modena. Coinvolta dalle fiamme gran parte della struttura, ampia 50mila metri quadri. Non risultano al momento feriti. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia.