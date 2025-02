Nella tarda serata di sabato è scoppiato un incendio all'interno di una cella del carcere minorile di Firenze, a quanto pare a causa di un materasso incendiato. All'arrivo dei pompieri, il personale della polizia penitenziaria aveva già messo in sicurezza gli occupanti ed estinto l'incendio. Due giovani sono stati portati in ospedale, con codice minore, per aver inalato fumo.