Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati nel Grossetano

Nelle vicinanze ci sono anche abitazioni e altre strutture turistiche dietro la spiaggia. Le fiamme stanno interessando una pineta storica. Oltre ai due elicotteri della Regione, è in azione un terzo dei vigili del fuoco. Schierate numerose autobotti per difendere gli edifici dalle fiamme. Sempre nella provincia di Grosseto, ma in altro versante, c'è stato un altro incendio a Granai di Cinigiano dove le fiamme hanno colpito una vasta porzione di terreno collinare a bosco. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre dell'Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi. Le fiamme sono state dichiarate sotto controllo.