Incendi in Sardegna, il sindaco di Villasimius: "Dietro c'è la mano di un pazzo"

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. "Sono passate meno di 48 ore dagli incendi che hanno devastato il Sud Sardegna. E oggi, ancora una volta, ci ritroviamo a fare i conti con una nuova emergenza. A Punta Molentis, una delle perle della nostra terra, le fiamme hanno costretto decine di persone alla fuga via mare. Oltre 200 auto sono rimaste intrappolate. Residenti e turisti in pericolo, nel panico. Una scena orribile, dolorosa. Mentre un altro pezzo della nostra bellezza é in cenere. Ringrazio, con tutta la gratitudine possibile, le donne e gli uomini impegnati nell'emergenza sul campo. Noi non ci arrendiamo. Alla violenza e al tentativo di distruggere la nostra terra. Lavoreremo ancora più duramente per rafforzare i presìdi e potenziare gli strumenti di prevenzione e intervento".