Incendio in provincia di Crotone, evacuato un villaggio turistico

Per garantire l'incolumità della popolazione e dei soccorritori, è stata disposta la chiusura temporanea della linea ferroviaria ionica e di un tratto della strada statale 106. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, provocando disagi alla viabilità. Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare la zona e seguire gli aggiornamenti diffusi dalla Protezione civile e dal Comune di Cirò Marina.

Al momento non si registrano feriti né danni strutturali alle abitazioni o alla struttura turistica. Tuttavia, l'allerta resta alta: le condizioni climatiche, con vento e caldo intenso, potrebbero favorire la ripresa di focolai. Il Comune di Cirò Marina ha attivato il Centro Operativo Comunale per il monitoraggio costante della situazione, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni per mettere l'area in sicurezza.