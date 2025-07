Emergenza incendi in Albania, nel sud evacuati anche turisti

In Albania da tre giorni si combatte contro gli incendi in quasi tutto il Paese. Critica la situazione nella località balneare di Borsh, nel sud del Paese sulla costa ionica. Le fiamme divampate da ieri sera sono avanzate verso le abitazioni e gli alberghi. In mattinata, secondo quanto comunicato dal ministero albanese della Difesa, sono state evacuate 40 persone, tra cui anche turisti. Oltre 200 unità della protezione civile, dei pompieri e anche militari, sono impegnati nelle operazioni antincendio.Sotto controllo la situazione a Kanina, nei pressi di Valona, dove è stato arrestato un pastore per incendio doloso.