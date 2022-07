Incendi, in un mese quasi 33mila interventi dei vigili del fuoco

Impegnati complessivamente nelle operazioni di spegnimento 141.566 vigili del fuoco, 53.587 i mezzi impiegati, per un totale di 39.753 ore d'intervento. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia , seguita da Puglia, Lazio, Calabria, Campania e Toscana.

Nel dettaglio, in Sicilia sono stati effettuati 6.534 interventi. In invece Puglia 5.134, nel Lazio 4.799, in Calabria 3.195, in Campania 2.730 e in Toscana 1.529.