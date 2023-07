Incendi, Coldiretti lancia il vademecum salva vacanze

Poche le regole da seguire per evitare i roghi quando si è in ferie. Ecco quali sono

A lanciarlo è la Coldiretti . Si tratta di una serie di consigli per prevenire i roghi in occasione del weekend di grandi partenze segnate dalle fiamme anche nelle mete tradizionali delle vacanze, dalla Calabria alla Puglia, dalla Sardegna fino alla Sicilia.

Le regole La prima regola da seguire nel bosco è quella, afferma la Coldiretti, di evitare di accendere fuochi non solo nelle zone con boschi ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde.

Soprattutto nelle campagne non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Non abbandonare mai rifiuti o immondizie nei boschi, contenitori sotto pressione come bombolette di gas e deodoranti, vernici, che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.

Nel caso in cui venga avvistato un incendio non prendere iniziative autonome, ma occorre mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme e informare tempestivamente le autorità. Dal momento che sei roghi su dieci si stima siano causati volontariamente da criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con la Forestale per fermare comportamenti sospetti.