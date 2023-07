Caldo, Coldiretti: "In cinquecentomila al lavoro nei campi, raccolti a rischio"

Non si possono interrompere le attività nei campi

"In una situazione in cui le produzioni agricole nazionali sono già state impoverite dalle forti ondate di maltempo accompagnate da grandine che hanno provocato milioni di euro di danni, non è possibile sospendere del tutto le lavorazioni come accade in altri settori poiché proprio in questo momento si coltivano le maggioranza delle colture, dalla frutta alla verdura, che se non vengono tempestivamente raccolte sono irrimediabilmente compromesse", evidenzia l'associazione.