Ancora incendi in Italia, roghi in Puglia e in Sardegna

Continuano a divampare gli incendi in Italia.

In Salento (Puglia), a Marina di Corsano, dieci ettari di macchia mediterranea sulla costa sono già andati in fumo e le fiamme avanzano verso l'interno. I vigili del fuoco sono al lavoro da oltre tre ore per spegnere il rogo. Un incendio si è sviluppato anche in Sardegna, nell'area boschiva a ridosso della strada provinciale 27, che collega Villagrande Strisaili a Tortolì, in Ogliastra. Oltre ai pompieri, per cercare di contenere il rogo, sul posto è in arrivo un canadair.